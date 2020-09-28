رياضة | طارق يحيى: أقسم بالله لاعيبة الزمالك مش قادرة تمشي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر طارق يحيى: أقسم بالله لاعيبة الزمالك مش قادرة تمشي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك أن البعض لا يهمه سوى مصلحته الشخصية ويتجاهل مصلحة منتخب مصر.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الرجاء والوداد لعبوا مباريات في الدوري المغربي، وهي آخر سيخوضها الناديين حتى خوض مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:" يجب تأجيل مباريات الأهلي والزمالك لإراحة اللاعبين، والبعض يتجاهل منتخب مصر تماما، لا أحد يفكر تماما في تجهيز اللاعبين الدوليين، بعض المنتخبات تخوض مباريات دولية ودية، في الأجندة الدولية".

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وأكمل: "الهدف حاليا هو إنهاء الدوري المصري، وليس منتخب مصر، كان يجب إراحة اللاعبين".

وأردف: "أقسم بالله لاعبي الزمالك مش قادرين يمشوا، وإصابات في الأهلي مثل رامي ربيعة، فهل ينتظر اتحاد الكرة حتي يسقط اللاعبين تماما قبل المواجهات الإفريقية".

وختم:" أنا موجود حاليا في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وأباشر مهام عملي بشكل طبيعي".