رياضة | أحمد حسن يفجرها: البلايلي يقترب بشدة من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يفجرها: البلايلي يقترب بشدة من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن مفاجأة كبيرة بشأن مفاوضات االأهلي مع يوسف البلايلي.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" البلايلي سيكون مفيد للنادي الأهلي، كما تألق كثيرا في منتخب الجزائر وكان أحد نجوم أمم إفريقيا 2019".

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وتابع:" البلايلي لاعب يليق بالنادي الأهلي، وفي حالة ضمه سيكون إضافة كبيرة".

وحول موقف علي معلول، قال:" بيراميدز قام بجس نبض اللاعب، وبالتحديد عمرو بسيوني مدير التعاقدات، الذي اتصل باللاعب".

وأكد:" عقد معلول بدون شروط جزائية، ولكن اللاعب أبلغهم بأنه متعاقد مع النادي الأهلي، وبيراميدز يسعى بكل قوة للتعاقد معه، ورصدوا مبلغ كبير للتعاقد معه".