رياضة | عاجل.. مدرب بوكا جونيور يقترب من خلافة فايلر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدرب بوكا جونيور يقترب من خلافة فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ترشيحًا جديدًا حول تواجد مدير فني خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي، والمتوقع رحيله.

ودخل الارجنتيني رودولفو أروابارينا ترشيحات تدريب الأهلي حال رحيل فايلر، والذي سبق له تدريب بوكا جونيورز وشباب الأهلي الاماراتي وعدد من الأندية العربية خلال السنوات الماضية.

وفي حال الاتفاق مع المدرب الأرجنتيني، سيتواجد داخل صفوف القلعة الحمراء، من أجل توليه المهمة بجهاز معاون بالكامل ويضم من بينه مدرب حراس مرمى وهو ما يعني عدم استمرار ميشيل في هذه الحالة في منصبه.

واقترب السويسري رينيه فايلر من الرحيل عن منصبه في القلعة الحمراء، بسبب ظروف أسرية تمنعه من البقاء في القاهرة.