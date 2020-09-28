رياضة | كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التخلي عن فكرة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي وممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويبحث رونالد كومان عن حل لأزمة رحيل لويس سواريز المهاجم الأساسي في وجود أنطوان جريزمان في هذا المركز ويكون الدنماركي مارتين برايثوايت بديله.

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وكشفت شكبة بي إن سبورتس عن أن كومان قد يتجه إلى التعاقد مع السويدي الشاب ألكسندر إسحاق مهاجم فريق ريال سوسيداد بعد تطور مستوى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا وقيمته التسويقية لا تتعدى 22.5 مليون يورو.