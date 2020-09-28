شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: فيفا ألزم بيرامدز بدفع 85 ألف دولار بسبب عمر جابر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الزمالك إن اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أقرت بأحقية حصوله على رسوم المساهمة التضامنية بعد انتقال لاعبه السابق عمر جابر إلى بيراميدز.
وأوضح الزمالك في بيان له أن اللجنة أقرت بدفع بيراميدز مبلغا قدره 85 ألف دولار خلال 45 يوما من استلام رقم الحساب البنكي للأول.
وفي حال عدم السداد خلال المدة المعنية يُمنع النادي من القيد ثلاث فترات.
وانتقل المدافع عمر جابر (28 عاما) إلى بيراميدز في صيف 2018 قادما من لوس أنجيليس الأمريكي نظير مليون يورو.
وبدأ عمر جابر مسيرته مع الزمالك قبل أن ينتقل إلى بازل السويسري في صيف 2016 وبعد عام ونصف رحل إلى أمريكا
-
الوضع في مصر
-
اصابات
102,840
-
تعافي
95,080
-
وفيات
5,883
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك: فيفا ألزم بيرامدز بدفع 85 ألف دولار بسبب عمر جابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.