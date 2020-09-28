شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الجزائر يكشف تفاصيل نصيحتة لمحرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لخضر بلومى نجم الكرة الجزائرية السابق إنه كان من السباقين الذين نصحوا قائد المنتخب الوطني رياض محرز، لمغادرة ناديه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي صوب ناد جديد يقدر مستواه إن أراد البروز بشكل أكثر في المستقبل، حيث اعتبر بلومي أن محرز مظلوم في ناديه الحالي من قبل المدرب الإسباني جوارديولا.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية تصريحات نجم الجزائر السابق التى كشف فيها نصيحتة لمحرز بضرورة تغيير الأجواء، ومن ثم الرحيل بشكل نهائي عن مانشستر سيتي، حيث قال بلومي في هذا الصدد “كنت قد لمحت لمحرز خلال لقائي به في وهران بضرورة البحث عن ناد آخر يلعب فيه بانتظام مقارنة بما يمر به في مانشستر سيتي في الوقت الراهن، صحيح أنني طلبت منه التفكير جيدا في مستقبله، وأنا واثق أن محرز سيتخذ القرار المناسب”.

وتابعت الصحيفة ، رياض محرز لا يحظى بثقة كاملة من قبل مدربه الإسباني بيب جوارديولا في تشكيلة “السيتي”، حيث يفضل “الداهية” مرارا عدم الاعتماد عليه في مباريات “السيتي” في “البريمرليج”، وبالخصوص في الموسم الكروي الفارط، علما أن محرز كان قد غاب عن مواجهة ناديه أمام نادي ولفرهامبتون، في إطار الجولة الثانية من البطولة الإنجليزية، والتي كانت الأولى لمانشستر سيتي في الموسم الكروي الحالي، حيث فاز فيها فريقه بثلاثية مقابل واحد، في ظل ابتعاده عن الفريق في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس “كورونا”، قبل أن يشارك في مباراة كأس الرابطة الإنجليزية ضد الضيف نادي بورنموث من القسم الثاني، لِحساب الدور الـ 16 من المسابقة.

وتابع صاحب الكرة الذهبية الإفريقية لسنة 1981، إن محرز بإمكانه اللعب أساسيا ضمن “كتيبة” زين الدين زيدان في ريال مدريد، على اعتبار أن محرز يعد ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم، خلال السنوات القليلة الماضية، حسبما جاء في تصريحات الدولي السابق لخضر بلومي، قبل أن يضيف “من سوء حظ رياض محرز أنه لم ينل التقدير الذي يستحقه في مانشستر سيتي، بعدما صار يضعه جوارديولا خارج حساباته في أغلب الأحيان، وهذا ما لا أستطيع فهمه، أنا شخصيا أظن أنه في حال ما إذا لعب رياض محرز في ريال مدريد، أو في نادي برشلونة، وسيظفر بمنصب أساسي دون أي إشكال