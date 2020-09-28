شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة الحنفى تدير مواجهة الإسماعيلى مع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المقرر إدارته مواجهة الاسماعيلي و طلائع الجيش اليوم الاثنين.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة اللقاء للحكم الدولي محمد الحنفي، و يعاونه كل من عمر فتحي و ابراهيم السوداني، و محمد الشناوي حكمًا رابعًا.

كما أسندت اللجنة مهمة إدارة حكم الڤيديو إلى صبحي العمراوي، بالإضافة إلى احمد عبد الله كمساعد حكم ڤيديو في اللقاء المقرر إقامته على ستاد جهاز الرياضة العسكري.