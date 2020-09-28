شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى المغرب: مواجهتى الأهلى والوداد والزمالك والرجاء بدون جماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن حقيقة تواجد عدد من الجماهير في لقاءات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والرجاء، مؤكدًا فى تصريحات اعلامية ": "من المستحيل حضور أي عدد جماهيري حتى لو قليل في المدرجات لحضور مباريات الأهلي والوداد والزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيكون الحضور بشكل قليل للغاية متمثل في بعض الأشخاص".

وتابع السفير المصرى بالمغرب: "هناك فحوصات ومسحات سيخضع لها بعثات الفرق قبل الدخول إلى المغرب من أجل الإطمئنان على سلامة الجميع".

أضاف أشرف إبراهيم إنه من الصعب سفر نادي الأهلي والزمالك التواصل إلى المغرب من أجل الاستعدادات لذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والرجاء، على متن نفس الطائرة.

موضحًا: "الزمالك يتواصل معي بشكل واتفقنا على سفره على متن طائرة خاصة أما الأهلي فلم يتواصل معي حتى الآن ومن خيراتي في التعامل مع الأهلي فهو معتاد على التواصل في الأوقات الأخيرة وليس مبكرًا على عكس الزمالك".