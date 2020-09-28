شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف وليد سليمان من مباراة الترسانة فى الكأس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،عن مباراة الترسانة في كأس مصر، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.
واشتكى وليد سليمان من آلام؛ بسبب كدمة في الضلوع قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وخضع لاعب وسط الأهلي للفحص قبل انطلاق المران، حيث قرر الجهاز الطبي منحه راحة حتى يتعافى من الكدمة.
واكتفى سليمان بأداء تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، ولم يشارك في المران الجماعي للفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.
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