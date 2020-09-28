شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف وليد سليمان من مباراة الترسانة فى الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،عن مباراة الترسانة في كأس مصر، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.

واشتكى وليد سليمان من آلام؛ بسبب كدمة في الضلوع قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع لاعب وسط الأهلي للفحص قبل انطلاق المران، حيث قرر الجهاز الطبي منحه راحة حتى يتعافى من الكدمة.



واكتفى سليمان بأداء تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، ولم يشارك في المران الجماعي للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.

Advertisements