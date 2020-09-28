شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ وأجايي يخضعان لكشف طبي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أحمد الشيخ، وجونيور أجايي، لاعبا وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي غدا الثلاثاء؛ بسبب الشكوى من الإجهاد.

واكتفى اللاعبان بأداء جلسة تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، على هامش المران الصباحي للفريق، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الثنائي لم يشارك في التدريبات الجماعية؛ بسبب شكوى الشيخ من إجهاد عام، بينما يعاني أجايي من الإجهاد العضلي.

وأوضح عبد الحفيظ أن الثنائي سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران المسائي غدا؛ لتحديد إمكانية لحاقهما بمباراة الترسانة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي بمدينة السلام.

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