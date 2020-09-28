شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ وأجايي يخضعان لكشف طبي غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أحمد الشيخ، وجونيور أجايي، لاعبا وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي غدا الثلاثاء؛ بسبب الشكوى من الإجهاد.
واكتفى اللاعبان بأداء جلسة تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، على هامش المران الصباحي للفريق، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الثنائي لم يشارك في التدريبات الجماعية؛ بسبب شكوى الشيخ من إجهاد عام، بينما يعاني أجايي من الإجهاد العضلي.
وأوضح عبد الحفيظ أن الثنائي سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران المسائي غدا؛ لتحديد إمكانية لحاقهما بمباراة الترسانة المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي بمدينة السلام.
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