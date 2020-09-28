شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مشرفة لمصر في البطولة الدولية للتنس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت هادي الكردي، لاعب المنتخب الوطني للتنس، في الحصول على برونزية فردي الناشئين، خلال منافسات البطولة الدولية للناشئين(ITF J5) والتي أقيمت بتونس في الفترة من 20 إلى 27 من شهر سبتمبر الجاري.
كما حصل "الكردي" وعمر فرحات على المركز الثاني في منافسات زوجي الناشئين، وكذلك حصلت اللاعبة اللاعبة ليلى شكري على فضية فردي الناشئات.
وعبر الكابتن إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد، عن فرحته بعودة النشاط الرياضي وحركة البطولات بعد غياب أشهر طويلة بسبب جائحة كورونا.
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الوضع في مصر
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اصابات
102,840
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تعافي
95,080
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وفيات
5,883
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