شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن توصيات المؤتمر الدولي الاول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الاول الذي نظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على مدار يومين بنظام "الهجين" لمناقشة كيفية العودة الآمنة للنشاط الرياضي للجامعات، والذي شارك في جلسته الافتتاحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي كانت بعنوان العودة الآمنه للانشطة الطلابية في الجامعات.

وتخلل المؤتمر خمس جلسات اخرى عن الدليل الإرشادي لخطط وضوابط عودة النشاط الرياضي المدني والعسكري، والإشتراطات الصحية لرياضة آمنة بالجامعات، ودور الاعلام لدعم عودة النشاط الرياضي بالجامعات، ودور التشريعات لدعم عودة النشاط الرياضي، بالاضافة الى استعراض نماذج البطولات العربية الجامعية.

وتلخصت توصيات المؤتمر في ان يبدأ النشاط الرياضي بالجامعات المصريه اعتبارا من يوم الاحد ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، مع تطبيق الاجزاءات الاحترازية التي اعتمدتها منظمه الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بكافة اشتراطاتها والتدرج في ممارسة النشاط وفقا لخطط وزارة الشباب لممارسة الانشطه الرياضية التي تعتمد علي التباعد.

كما تم الاتفاق على وضع خطة مستقله لكل جامعه للانشطه الرياضيه وفقا لامكانيتها علي ان يتم عرضها على الاتحاد الرياضي للجامعات في الموتمر الذي يعقد يوم الخميس ١٥ أكتوبر المقبل، مع تشجيع ممارسة الانشطه الرياضيه ذات الكثافة الطلابيه المنخفضه، والتركيز علي تنظيم مسابقات لرفع اللياقه البدنية بحيث لاتقل عن نصف ساعه يوميا علي ان تقيم شهريا ويعلن الفائزين علي مستوي الكليات والجامعات عن طريق التسجيل الالكتروني والمتابعه الالكترونيه، ودعم التعاون مع الكليات العسكرية لرفع الكفائه البدنيه لطلاب الجامعات المصرية.

وتم اعتماد اجراء الفحوصات الطبيه الدورية للاعبين والاجهزه الفنيه ولجميع العناصر للتاكد من سلامتهم، والتعقيم الدوري لاماكن ممارسة الانشطه الرياضيه، وتطبيق اختبارات المنشطات في البطولات المحلية والدولية، مع زيادة المخصصات المالية للانشطه الرياضية بالجامعات، بالاضافة الى تعديل اللوائح وفقا للظروف الراهنة، ووفقا لإمكانيات كل جامعه، وتنظيم الدوره الالكترونيه الاولي في بعض الانشطه الرياضيه علي المستوي العربي والافريقي والدولي، مع زياده تنظيم البطولات العربية علي مستوي الألعاب الفردية، والاعداد لاستضافة بطولتي العالم للجامعات للعبتي الاسكواش ٢٠٢٢ وكرة اليد ٢٠٢٤

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