شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حلسة خاصة بين سيد عبد الحفيظ وفايلر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على هامش مران الفريق الصباحي اليوم الاثنين.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقا غدًا الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الترسانة المقبلة.
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