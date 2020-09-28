شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حلسة خاصة بين سيد عبد الحفيظ وفايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على هامش مران الفريق الصباحي اليوم الاثنين.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقا غدًا الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الترسانة المقبلة.