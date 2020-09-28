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تقسيمة قوية للاعبي الأهلى استعدادا للترسانة

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، تقسيمة قوية للاعبين صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الترسانة المقبلة.

وقاد توماس بينكيل مخطط الأحمال بالجهاز الفني، تدريبات بدنية قوية للاعبين، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة.

ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة الترسانة غدا، عقب انتهاء المران الرئيسي حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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