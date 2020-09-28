شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الجمهوربة للقوة البدنية بالاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت السبت ٢٠٢٠/٩/٢٦ على مسرح نادى الشبان المسلمين بالاسكندرية فعاليات بطوله الجمهورية للقوة البدنية للرجال والسيدات فوق ٢٣ سنه وللاساتذه فوق ٤٠ سنه للرجال والسيدات البطوله اقيمت بعد فترة توقف طويله للنشاط الرياضى نظرا لظروف الحظر بسبب مرض كورونا. وصرح اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى والعربى للقوة البدنية ومصارعة الذراعين ان الاقبال على المشاركه بالبطوله كان كبيرا جدا نظرا لان هذه اللعبه غير تلامسية بين اللاعبين فخلال ثلاثة ايام البطولة اشترك اكثر من ٢٠٠ لاعب ولاعبة بالمنافسه فى جميع الاوزان يمثلون اكثر من ١٥ نادى من ٩ محافظات هذا ومن المعروف ان المنتخب المصرى للقوة البدنية دخل فى معسكر تدريبى استعدادا للسفر للمشاركة ببطولة العالم المقامة يوم ٢٢/ ١٠ بمدينة شيكاغو بامريكا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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