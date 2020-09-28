شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجري مسحة كورونا استعدادا للترسانة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الاهلي صباح اليوم الاثنين اختبار «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست»، وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا للمباراة المقبلة مع الترسانة مساء بعد غدٍ الأربعاء.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,840
-
تعافي
95,080
-
وفيات
5,883
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يجري مسحة كورونا استعدادا للترسانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.