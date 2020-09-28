شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجري مسحة كورونا استعدادا للترسانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الاهلي صباح اليوم الاثنين اختبار «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست»، وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا للمباراة المقبلة مع الترسانة مساء بعد غدٍ الأربعاء.