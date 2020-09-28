شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: لاعبو الجونة محترمون ولا يتلفظون ضد احد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي نادر شوقي رئيس الشركة المكلفة بادارة نادي الجونة، استيائه من اتهام طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك، بالتعدي عليه لفظيا عقب المباراة التي جمعت الفريقين .
وقال شوقي : أخلاق لاعبي الجونة تجبرهم على احترام المنافس سواء كانوا لاعبين أو مدربين ولا يمكن بأى حال التعدي عليهما .
وأضاف نادر شوقي أنه لو شاهد أو احد نقل له خطأ لاعبي الجون لكنت فرضت عقوبات عليهم مباشرة دون انتظار شكوي منهم .
وطالب شوقي مسؤولى الزمالك بالاتعاد عن لاعبي الجونة و التركيز فى فريقهم خصوصا وأن الفريق الساحلى أمامه مهمه صعبة من اجل البقاء .
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