شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تتحفظ على رحيل النيجيري أجاي بالانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظت لجنة التخطيط بالأهلي على فكرة التفريط في النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تراجع مستواه بعض الشيء، وذلك لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعبين أجانب جديدة، وأكد مسئولو الأهلي أن التفريط في أجاي مرهون بشرطين مهمين الأول هو التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر، والثاني هو بيعه برقم لا يقل عن 3 ملايين دولار.

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وتلقى جونيور أجاي مؤخراًعرضاً من أحد شركات التسويق لتسهيل انتقال للدوري التركي في الموسم الجديد، كما أكد مسئولو الشركة أيضاً أن هناك أحد أندية القمة في الدوري الروسي تطلب الحصول على خدماته، وأكد مسئولو الشركة أنهم بصدد أرسال عرض رسمي للأهلي خلال الساعات القادمة لشراء اجاي حال وجود نيه من الأهلي بالتفريط في خدماته، وأعلن مسئولو الأهلي في وقت سابق تمسكهم باستمرار النجم النيجيري رغم تلقى اللاعب العديد من الاغراءات الخليجية، إلا أن اللاعب أرتبط أسمه في الساعات الأخيرة بالانتقال على سبيل الإعارة للرجاء المغربي في صفقة شراء المدافع المغربي بدر بانون.

ويعد أجاي واحد من أهم وأفضل عناصر الفريق التي يعول الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر عليها الكثير، خاصة وأنه يقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه اليه موسم 2016 من الصفاقسي التونسي، كما قام اللاعب بتمديد عقده مع الأهلي مؤخراً.