شكرا لقرائتكم تعرف على شرط اتحاد الكاراتيه لدخول الحكام والمدربين الملاعب فى زمن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكاراتيه خطابا إلى الفروع ومناطق اللعبة على مستوى الجمهورية يحذر من عدم ارتداء الكمامة الطبية و الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، لمواجهة فيروس كورونا ، حيث تم تحذير المناطق و الحكام و المدربين و أعضاء لجنة المسابقات أيضا بضرورة ارتداء الكمامة ، ومنع الاتحاد دخول الملاعب بدونها ، حيث لن يسمح بنزول الملعب إلا لمن يرتدى الكمامة الطبية .

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد شهد الادوار التمهيدية لبطولة الجمهورية بالإسكندرية ، و كذلك بالمنوفية ، والتي تستضيف منافسات قطاع وسط وغرب الدلتا ، و بطولة قطاع القنال و التي أقيمت ببورسعيد بالمدينة الرياضية ، وتلاحظ خلال الزيارة عدم ارتداء الكمامة للبعض و هو ما جعل الاتحاد ينوه على ضرورة ارتداؤها و التحذير بالحرمان من نزول الملعب بدونها .

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و ينظم الاتحاد الأوكرانى للكاراتيه معسكر دولى للاعبى منتخبات الكبار و الشباب والناشئين خلال نوفمبر المقبل على أن تستضيفه مصر بمشاركة مختلف دول العالم حيث تلقى الاتحاد المصرى خطابا من نظيره الاوكرانى بتنظيم المعسكر ، و المقرر أن يقام في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ ، ناشئين و كبار وشباب ، وجاء في الخطاب ان تفاصيل المعسكر سيتم نشرها بموقع الاتحاد الدولى للعبة ، مع مطالبة الاتحاد المصرى بوضع المعسكر ضمن خطة المنتخبات الفترة المقبلة ، على أن يشارك بعدة منتخبات في فعاليات المعسكر و الذى يستمر 10 أيام .