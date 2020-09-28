شكرا لقرائتكم مارسيلو الأهلى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش بالميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر للنادى الاهلى اقترب من الانتقال لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب موقفه من التجنيد ، وكان الاهلى قد اعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى وشارك فى ثلاثة مباريات قبل أن يفسخ اللاعب تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا.

وفى وقت سابق ، تحدث حسين السيد لاعب النادي الأهلي عن انباء توقيعه لبيراميدز، وقال اللاعب الملقب بمارسيلو في تصريحات لبرنامج أون تايم سبورت :"لم أوقع لبيراميدز هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة..رفضت عرضاً من الزمالك في وقت سابق رغم أنه كان عرضاً مغرياً"

وأكد حسين السيد أن عقده مع الأهلي ممتد لمدة موسمين معلناً انتظامه في تدريبات الأهلي خلال الفترة المقبلة مشدداً أنه ينتظر تحديد مستقبله، فجر حسين السيد مفاجأة بتأكيده أنه حصل على 4 الاف دولار من الصفاقسي فى 6 شهور مؤكداً أنه لم يتمكن من الخروج بهم من المطار وتركهم لأحد أصدقائه.

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وأتم الزمالك عرض عليا أضعاف ما قدمه الاهلى ورفضت بسبب توقعيى للاهلى مسبقا ورفضت عرضا مغريا من الزمالك لرغبتي فى البقاء بالاهلى ، ولم أوقع للزمالك وتعرضت للأذى فى الأهلى بسبب ما تردد ، وتربطنى صداقة قوية مع أحمد مرتضى منصور

وبدأ حسين السيد مسيرته الكروية فى صفوف نادى نصر الفكرية قبل أن ينتقل لصفوف الناشئين بالنادى الأهلى وتم تصعيده للفريق الأول، لكن لم يستمر طويلا لينتقل لنادى مصر المقاصة عام 2012 وشارك فى 21 مباراة وسجل هدفين ثم عاد للقلعة الحمراء فى موسم 2014، وشارك مع الأهلى بصفة مستمرة ويتلقى استدعاء من منتخب مصر وشارك فى ثلاث مباريات دولية.

شبه الكثيرون حسين السيد بمارسيلو بسبب تشابه المراكز وقصة الشعر بينه وبين نجم ريـال مدريد اللاعب البرازيلى مارسيلو.

حصل حسين السيد مع الأهلى على بطولة الدورى أربعة مرات، ثم خاض تجربة احترافية مع الاتفاق السعودى لمدة موسم ونصف، وعاد للمارد الأحمر وتلقى عرضاً من الإسماعيلى، إلا أن اللاعب فضل الاستمرار مع القلعة الحمراء قبل أن يخرج للإعارة لصفوف الصفاقسى التونسى لمدة ستة أشهر ثم عاد مؤخراً للأهلى ولا يزال ينتظر تحديد مصيره بنهاية الموسم فى ظل غيابه عن المشاركة مع المارد الأحمر