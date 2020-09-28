شكرا لقرائتكم بطولة العالم للمصارعة بصربيا مهددة بالإلغاء.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبحت بطولة العالم للمصارعة شباب و كبار المقرر إقامتها بصربيا مهددة بالإلغاء ، بسبب نسبة مشاركة الدول في البطولة ، خاصة وأن هناك تخوف من عدم مشاركة نسبة محددة في المنافسات و بالتالى تكون البطولة مهددة بالإلغاء ، لذلك أرسل الاتحاد الدولى خطابا إلى الاتحادات المحلية للاستفسار عن نسبة المشاركة بكل منتخب سواء الكبار أو الشباب .

تلقى اتحاد المصارعة المصرى خطابا من نظيره الدولى ، يستفسر عن عدد اللاعبين المقرر مشاركتهم في البطولة ، وكذلك الأجهزة الفنية و الإدارية ، واشترط الاتحاد الدولى أن لا تقل نسبة المشاركة عن 70% من المشاركين في بطولة العالم التي أقيمت العام الماضى ، لضمان إقامة البطولة دون إلغاء ، وكذلك إقامة كونجراس الاتحاد الدولى و الذى يقام على هامش المنافسات .

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ومنح الاتحاد الدولى نظراءه المحليين كمهلة حتى يوم 2 أكتوبر للرد و إرسال الاستبيان ، حتى يتم اتخاذ القرار النهائي الخاص بالبطولة بعدها بأيام قليلة .

من ناحية أخرى قرر الاتحاد الدولى للمصارعة إلغاء منافسات بطولة العالم للشباب تحت 23 سنة، والتى كان من المقرر إقامتها فى فنلندا خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر، نظرا للظروف الصحية التى تمر بها بعض دول العالم بسبب فيروس كورونا، وعدم استقرار الأوضاع على خلفية الآثار المترتبة على الجائحة، ويعد هذا الإلغاء هو الأخير، بعد أن تم تأجيل البطولات مرتان من قبل، حيث كان من المقرر إقامة البطولات الدولية خلال أبريل ومايو الماضيين، وتم التأجيل إلى سبتمبر وأكتوبر، وتم التأجيل مرة أخرى، ليتم فى النهاية الإلغاء.