شكرا لقرائتكم لتعديل مسار الإسماعيلي .. إبراهيم عثمان يضاعف مكافأة الفوز فى أخر 5 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين فى المباريات الخمسة المقبلة والمقرر خوضها مع فرق طلائع الجيش وسموحة والانتاج الحربى والمصرى وأسوان بمسابقة الدورى الممتاز فى محاولة لتحفيز اللاعبين لتعديل مسار الدراويش على الصعيد المحلى ، ويعد الموسم الحالى الأسوأ فى تاريخ نادى الإسماعيلى على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948، بعدما تلقى الفريق الهزيمة الـ13 له على يد بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر، وأصبح قريباً من الهبوط للقسم الثانى بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

وخسر الإسماعيلي فى الموسم الحالى ذهابا وإيابا أمام الأهلي والاتحاد السكندرى بجانب المصرى وحرس الحدود والمقاولون العرب وبيراميدز وأسوان والزمالك والمقاصة وإنبى.

الإسماعيلى تلقى أكبر عدد من الهزائم فى موسم واحد بالدوري برصيد 11 هزيمة، وجاءت فى 4 مواسم "1952-1953، و2005-2006، و2015-2016، و2018-2019" ، بينما نجح الدراويش فى الخروج دون هزيمة موسم واحد فقط عام 2001-2002، حين فاز بلقب الدوري للمرة الثالثة والأخيرة فى مسيرته.

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ويحتل الإسماعيلى حاليا المركز الثاني عشر في الدوري، برصيد 31 نقطة، وحال إنهائه المسابقة في هذا المركز فسيكون الترتيب الأسوأ للنادي منذ موسم 1957-1958، عندما هبط الفريق باحتلال المركز الخامس عشر.

ويستضيف طلائع الجيش نظيره الاسماعيلى في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 وتعادل في 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ،فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

ومن جانبه طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز يضمن بقاء الفريق بالممتاز قبل ضغوط الأسابيع الأخيرة للمسابقة ، في المقابل يسعى البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارد فريقه الذى تلقى 13 هزيمة ليدشن الموسم الأسوأ له في التاريخ .