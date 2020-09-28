شكرا لقرائتكم أول تعليق من أشرف بن شرقى بعد واقعة مباراة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، اليوم، الإثنين، الصورة الجماعية للفريق أمام الجونة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا:"فريق كبير"، وذلك فى أول تعليق منه بعد واقعة خروجه بشكل غاضب خلال لقاء الفريقان، مما أدى إلى تأكيد إدارة الفريق بأنه سيتم الرجوع لطارق يحيى المدير الفنى المؤقت الذى قاد الفريق فى تلك المباراة فى تلك الواقعة وحال توصيته بتوقيع غرامة مالية على اللاعب سيتم توقيعها عليها طبقا للائحة الفريق الأبيض.

وكشف طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن موقف ناديه من تغريم أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، بعد اعتراضه بشكل غير لائق خلال لقاء الجونة ،وأكد طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية: "لو أنا مستمر في منصبي كمدير فني سأقوم بتغريمه ماليًا ولكني سأشاركه في المباريات بسبب اعتذاره".

وتابع: "أنا غير مستمر في منصبي من أجل التدخل في أمر تغريم اللاعب ولن أوصي بتغريمه أو إيقافه، وهذا أصبح خارج صلاحياتي.. أشرف بن شرقي صديقي وابني قبل أن يكون لاعبًا في نادي الزمالك وهو اعتذرلي بعد إعتراضه بشكل غير لائق"، وخرج بن شرقى غاضبا بعد استبداله فى الشوط الثانى أمام الجونة وتوجه إلى غرفة الملابس مباشرة بعد تغييره.

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فيما حدد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، الرابعة والنصف عصر اليوم، الاثنين، موعداً لأول مران تحت قيادته استعداداً لمواجهة الفريق الأبيض مع المصرى البورسعيدى التى ستجمع الفريقين فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى حسم لقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.

وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، التشكيل النهائى لجهاز البرتغالى جايمى باتشيكو، العائد لقيادة الفريق فى ولاية ثانية، سيكون مكوناً من البرتغالى باتشيكو مديرًا فنيًا ويعاونه الثنائى الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، إلى جانب ثنائى معاونين محليين وهما مدحت عبد الهادى وعمرو عبد السلام، بعد صرف النظر عن استقدام مدرب حراس المرمى السنغالى خاديم فاى، الذى كان سيتولى مهمة تدريب حراس مرمى الأبيض.

وأوضح أمير مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن البرتغالى باتشيكو سيتولى التدريب الأول للزمالك اليوم، الاثنين، عقب توليه المهمة رسميًا للفريق، وانتهاء المهمة المؤقتة لطارق يحيى، الذى تولى قيادة الأبيض فى المباريات الثلاث الأخيرة بالدورى الممتاز بداية من مباراة أسوان ثم طنطا وأخير الجونة التى حقق خلالها الأبيض الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وكان البرتغالى باتشيكو ومساعدوه قد تواجدا فى معسكر إقامة الزمالك قبل التوجه إلى استاد القاهرة، لخوض مباراة الجونة، حيث حرص اللاعبين والجهاز الفنى المؤقت للأبيض، بقيادة طارق يحيى، على الترحيب به، بعد وصوله إلى القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح الأحد، تمهيدًا لتولى قيادة الفريق رسميًا، كما تابع مباراة الجونة من مقصورة استاد القاهرة.