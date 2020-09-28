شكرا لقرائتكم طارق يحيى: لاعبو الزمالك مش قادرين يمشوا فى الملعب بسبب الإجهاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك، أن اعتراض أشرف بن شرقي لم يكن بالصورة التي حاول البعض إثارتها وتضخيمها في وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا، وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" أشرف بن شرقي اعترض على خروجه وكان يريد إكمال المباراة، وقولت له بعد اذنك يا أشرف لو سمحت، وبعدها قال أنا آسف يا كابتن طارق حقك عليا متزعلش مني".

وأضاف: "بنشرقي اعتذر لي، وبعض الناس بتلومني على خروجه، لكن اللاعب كان غائب لمدة 3 أسابيع، وغاب عن عدة مباريات، فلم يكن من المعقول أن يشارك 90 دقيقة كاملة، في الشوط الثاني انخفض أدائه البدني كثيرا، وكان لابد من سحبه بعد 65 دقيقة، خوفا عليه من الإصابة".

وواصل:" أوباما وزيزو لعبوا أيضا مباراة جيدة وتم استبدالهما، طارق حامد قطع معدلات جري كبيرة وصلت إلى أكثر من 12 كليو وأوباما 11 كيلو وزيزو 10 و 500 متر، لا يجب أن نضع اللاعبين تحت ضغط أكبر من ذلك".

وتابع:" لم يطلب مني أي تقارير فنية، باتشيكو سيقود أول مران، لو طلب مني التواجد سأحضر بالطبع، وأنا أعلم الكثير عن فريق الزمالك، وأنا تحت أمر المسئولين".

وأردف: "باتشيكو حضر المباراة وبالتأكيد كون وجهة نظر عن اللاعبين".

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وأكد طارق يحيى أن البعض يتجاهل مصلحة منتخب مصر تماما، في وقت ستخوض باقي المنتخبات الإفريقية مباريات ودية طبقا للأجندة الدولية، وقال : "الرجاء والوداد لعبوا مباريات في الدوري المغربي، وهي آخر سيخوضها الناديين حتى خوض مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:" يجب تأجيل مباريات الأهلي والزمالك لإراحة اللاعبين، والبعض يتجاهل منتخب مصر تماما، لا أحد يفكر تماما في تجهيز اللاعبين الدوليين، بعض المنتخبات تخوض مباريات دولية ودية، في الأجندة الدولية".

وأكمل: "الهدف حاليا هو إنهاء الدوري المصري، وليس منتخب مصر، كان يجب إراحة اللاعبين".

وأردف: "أقسم بالله لاعبي الزمالك مش قادرين يمشوا، وإصابات في الأهلي مثل رامي ربيعة، فهل ينتظر اتحاد الكرة حتي يسقط اللاعبين تماما قبل المواجهات الإفريقية".

وختم:" أنا موجود حاليا في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وأباشر مهام عملي بشكل طبيعي".