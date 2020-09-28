شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. تقسيمة قوية استعدادا للترسانة فى الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، تقسيمة قوية للاعبين صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الترسانة المقبلة، وقاد توماس بينكيل مخطط الأحمال بالجهاز الفني، تدريبات بدنية قوية للاعبين، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة، ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة الترسانة غدا، عقب انتهاء المران الرئيسي حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.
كما عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على هامش مران الفريق الصباحي اليوم الاثنين، شهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.
وتأكد غياب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق عن مباراة الترسانة، واشتكى وليد سليمان من آلام بسبب كدمة فى الضلوع قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وخضع وليد سليمان للفحص قبل انطلاق المران، وقرر الجهاز الطبى منحه راحة حتى يتعافى من الكدمة، واكتفى سليمان بأداء تدريبات بدنية واستشفائية فى "الجيم"، ولم يشارك فى المران الجماعى للفريق.
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