شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. تقسيمة قوية استعدادا للترسانة فى الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، تقسيمة قوية للاعبين صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الترسانة المقبلة، وقاد توماس بينكيل مخطط الأحمال بالجهاز الفني، تدريبات بدنية قوية للاعبين، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة، ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة الترسانة غدا، عقب انتهاء المران الرئيسي حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

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كما عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على هامش مران الفريق الصباحي اليوم الاثنين، شهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

وتأكد غياب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق عن مباراة الترسانة، واشتكى وليد سليمان من آلام بسبب كدمة فى الضلوع قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وخضع وليد سليمان للفحص قبل انطلاق المران، وقرر الجهاز الطبى منحه راحة حتى يتعافى من الكدمة، واكتفى سليمان بأداء تدريبات بدنية واستشفائية فى "الجيم"، ولم يشارك فى المران الجماعى للفريق.