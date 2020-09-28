ماينز الألماني يقيل مدربه بعد خسارتين في الدوري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أقال نادي ماينز الألماني لكرة القدم يوم الاثنين مديره الفني أخيم بايرلورتسر بعد هزيمة الفريق 1 - 4 أمام ضيفه شتوتغارت يوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الألماني، على أن يتولى مساعده يان موريتز ليخت قيادة الفريق بشكل مؤقت.
وقال روفن شودر المدير الرياضي لنادي ماينز : دارت بيننا محادثة مفتوحة وصريحة للغاية بشأن كيفية التعامل مع التطورات الحالية ومنح الفريق منظور جديد، وكانت النتيجة هي عدم استمرار بايرلورتسر، فيما قال الأخير: أشعر بخيبة أمل شديدة من قرار النادي، ولكنني أتمنى للفريق كل الخير في المستقبل.
وافتتح ماينز مشواره في الموسم الجديد لـ"بوندسليغا" بالهزيمة 1- 3 أمام مضيفه لايبزيغ ثم خسر 1 - 4 أمام ضيفه شتوتغارت.
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