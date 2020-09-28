شكرا لقرائتكم أنشيلوتي: والكوت لن يرحل عن صفوف إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يثق كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أن ثيو والكوت لن يرحل عن النادي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد استبعاد الجناح الإنجليزي من التشكيلة التي فازت 2-1 في كريستال بالاس يوم السبت الماضي.

وخاض والكوت، المنضم إلى إيفرتون قادما من أرسنال في 2018، مباراة واحدة مع إيفرتون هذا الموسم وكانت خلال الفوز 3-0 على سالفورد سيتي في كأس رابطة الأندية المحترفة.

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ولم يشارك اللاعب البالغ عمره 31 عاما في آخر ثلاث مباريات لإيفرتون، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه سينتقل إلى ليدز يونايتد.

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية رحيل والكوت خلال فترة الانتقالات الحالية قال المدرب الإيطالي : لا أعتقد ذلك، المشكلة أن المنافسة صعبة حاليا، في بعض الأحيان يحدث أن لاعب مثل ثيو لا يجد له مكانا في التشكيلة، لسوء الحظ هذا هو القرار الذي يجب اتخاذه ولست سعيدا لاتخاذ مثل هذه النوعية من القرارات لإقصاء لاعب مثل والكوت. لاعب محترف وجاد في التدريبات وجاهز دائما.

وسيلتقي إيفرتون، ثاني ترتيب الدوري الممتاز بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، مع وست هام يونايتد في كأس الرابطة يوم الأربعاء.