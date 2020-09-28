شكرا لقرائتكم ثنائية لرونالدو.. ويوفنتوس يتعادل مع روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتدى البرتغالي كريستيانو رونالدو ثوب الإنقاذ مجددا وسجل هدفين ليقود فريقه يوفنتوس للتعادل 2 - 2 مع مضيفه روما اليوم الأحد على الاستاد الأولمبي "الأولمبيكو" بالعاصمة روما في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتغلب يوفنتوس على النقص العددي في صفوفه لمدة نحو نصف ساعة وانتزع تعادلا ثمينا مع روما الذي أهدر فرصة ذهبية لتعويض هزيمته الاعتبارية أمام فيرونا في المرحلة الماضية بسبب إشراك لاعب بشكل خاطئ ومخالف للوائح.

وأنهى روما الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما لاعب خط الوسط الفرنسي جوردان فيرتو في الدقيقتين 31 من ضربة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط مقابل هدف سجله رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

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وفي الشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني له في الدقيقة 69 ليقود فريقه للتعادل رغم النقص العددي في صفوف الفريق بعد طرد زميله أدريان رابيو في الدقيقة 62 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين خاضهما حتى الآن في رحلة الدفاع عن لقبه بالبطولة التي احتكر لقبها في المواسم التسعة الماضية على التوالي. وحصد روما اليوم نقطته الأولى في المسابقة بعد الهزيمة الاعتبارية صفر - 3 في المباراة الماضية أمام فيرونا.

ورفع رونالدو رصيده إلى ثلاثة أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم لينفرد بصدارة قائمة هدافي المسابقة حتى الآن كما رفع اللاعب رصيده إلى 55 هدفا في المسابقة منذ انتقاله ليوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني.