كاف يستعيد ذكرى صدارة وليد سليمان لهدافى أبطال إفريقيا 2018

استعاد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، ذكرى تسجيل وليد سليمان نجم النادي الأهلى، 5 أهداف في بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2018، ليحتل صدارة ترتيب هدافى البطولة في هذا العامخ منصافة معكامبولى.
ونشر كاف عبرصفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى تويتر قائلا: " في الثالثة والثلاثين من عمره، قاد "الحاوي" وليد سليمان الأهلي إلى نهائي دوريأبطال إفريقيا، عام 2018 بتسجيله 5 أهداف ليحتل صدارة هدافي المسابقة مناصفة مع لازاروس كامبولي" .
يذكر أن فاز الترجى التونسي بتلك النسخة من بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2018، بعد أن تمكن من الفوز علي الأهلى المصرى بنتجة 4-3، في مجموع المبارتين.
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