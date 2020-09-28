كاف يستعيد ذكرى صدارة وليد سليمان لهدافى أبطال إفريقيا 2018

استعاد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، ذكرى تسجيل وليد سليمان نجم النادي الأهلى، 5 أهداف في بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2018، ليحتل صدارة ترتيب هدافى البطولة في هذا العامخ منصافة مع

كامبولى.

ونشر كاف عبرصفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى تويتر قائلا: " في الثالثة والثلاثين من عمره، قاد "الحاوي" وليد سليمان الأهلي إلى نهائي دوري

أبطال إفريقيا، عام 2018 بتسجيله 5 أهداف ليحتل صدارة هدافي المسابقة مناصفة مع لازاروس كامبولي" .

يذكر أن فاز الترجى التونسي بتلك النسخة من بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2018، بعد أن تمكن من الفوز علي الأهلى المصرى بنتجة 4-3، في مجموع المبارتين.