تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام طلائع الجيش

يستضيف ستاد جهاز الرياضة العسكرى مساء اليوم الإثنين، مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز . تنطلق مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. القاهرة. تذاع مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت المصرية بتعليق بلال علام. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الإسماعيلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد فوزي Advertisements في خط الدفاع: محمد عمار، محمد هاشم، أحمد أيمن، محمد نصر خط الوسط: عبدالرحمن مجدي، عمر الوحش، أحمد مدبولي، بيكيتي سيلفا، محمد بيومي خط الهجوم: محمد حمدي زكي. ويدخل النادي الإسماعيلي المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

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