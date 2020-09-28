موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد جهاز الرياضة العسكرى مساء اليوم الإثنين، مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز . موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش: تنطلق مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في حين تقام مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش: تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في حين تقام مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، فيما تكون مباراة الدراويش ضد طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي. تذاع مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت المصرية بتعليق بلال علام. ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

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