وليد سليمان يغيب عن مباراة الأهلي والترسانة

تأكد غياب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الترسانة في كأس مصر، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.
اشتكى وليد سليمان من آلام بسبب كدمة فيالضلوع قبل انطلاق المران الصباحي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وخضع لاعب وسط الأهلي للفحص قبل انطلاق المران، حيث قرر الجهازالطبي منحه راحة حتى يتعافى من الكدمة.
واكتفى سليمان بأداء تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، ولم يشارك في المران الجماعي للفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.
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