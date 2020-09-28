علي لطفي يكتفي بالمران البدني بعد التعافي من كورونا

اكتفى علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» مع الجري حولالملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الإثنين.
وتعافى حارس مرمى الفريق من فيروسكورونا، حيث تواجد اليوم رفقة زملائه بعدما جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.
يستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.
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