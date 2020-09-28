علي لطفي يكتفي بالمران البدني بعد التعافي من كورونا

اكتفى علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» مع الجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الإثنين. الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الإثنين. وتعافى حارس مرمى الفريق من فيروس كورونا ، حيث تواجد اليوم رفقة زملائه بعدما جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية. يستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

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