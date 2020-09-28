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جلسة بين عبدالحفيظ وفايلر على هامش مران الأهلي

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 عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على هامش مران

الفريق الصباحي اليوم الإثنين.

 شهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمباراة

الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

 ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الترسانة المقبلة.

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