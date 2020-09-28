جلسة بين عبدالحفيظ وفايلر على هامش مران الأهلي

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على هامش مرانالفريق الصباحي اليوم الإثنين.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمباراةالترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الترسانة المقبلة.
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