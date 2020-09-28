آخر تطورات اقتراب سباليتى من تدريب الأهلى

شهدت الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة جدلا كبيرا حول إقتراب لوتشيانو سباليتى من تدريب الأهلي المصري خلفًا للمدير الفنى الحالى رينيه فايلر.
ونفت شبكة بين سبورت الرياضية فى تقرير لها اليوم الإثنين، وجودمفاوضات بين الأهلي والإيطالى سباليتى حتي الآن.
كما أكدت مصادر مقربة من سباليتى عن عدم وجود أي عرض من الأهلي مقدمن له حتي الأن،موضحين أنه يريد الاستمرار في الدورى اإلإيطالى ولا يرغب في الرحيل عنه .
يذكر أن الأهلى بحاجه للتعاقد مع مدير فنى جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك وضوح نية السويسرى رينيه فايلر فى الرحيل عن القلعة الحمراء، الذي سيتحدد مصيره مع الفريق الخميس المقبل.
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