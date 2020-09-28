غدًا فحص طبي لثنائي الأهلي

يخضعان أحمد الشيخ، وجونيور أجايي، لاعبا وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي غدا الثلاثاء؛ بسبب الشكوى من الإجهاد.
واكتفى اللاعبان بأداء جلسة تدريبات بدنية واستشفائيةفي «الجيم»، على هامش المران الصباحي للفريق، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إنالثنائي لم يشارك في التدريبات الجماعية؛ بسبب شكوى الشيخ من إجهاد عام، بينما يعاني أجايي من الإجهاد العضلي.
وأوضح عبد الحفيظ أن الثنائي سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران المسائي غدا؛ لتحديد إمكانية لحاقهما بمباراة الترسانة المقبلة.
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