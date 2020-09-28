الأهلي يُجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة الترسانة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الاثنين «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر. غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر. وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست»، وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا للمباراة المقبلة مع الترسانة مساء بعد غدٍ الأربعاء.

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