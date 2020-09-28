رياضة | شروط رينيه فايلر للبقاء في الأهلي شهرا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:06 مساءً - انت الان تقراء خبر شروط رينيه فايلر للبقاء في الأهلي شهرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي شروطه للبقاء في القلعة الحمراء وتوقيع عقد جديد في ظل كثرة الاتهامات الموجهة إليه حول رغبته في الهروب إلى سويسرا.

شروط فايلر للبقاء في الأهلي

- إجازة في سويسرا بعد مباراة الترسانة في كأس مصر

- توقيع العقد الجديد مع محاميه الخاص

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- تقاضي راتب الشهر مقدمًا وهو مدة العقد الجديد

- الحصول على مكافأة الفوز بالدوري وهي 400 ألف دولار

ويحسم الأهلي موقفه يوم الخميس المقبل، سواء بتجديد عقده لمدة شهر، أو بفسخ العقد رسمياً وإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي يقود الفريق في الفترة المقبلة.