رياضة | بعد التألق والتميز.. تعرف على أرقام "الاخطبوط" محمد الشناوي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:06 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد التألق والتميز.. تعرف على أرقام "الاخطبوط" محمد الشناوي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي موسمًا استثنائيًا مع المارد الأحمر في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري 2019 / 2020، وساهم رفقة زملائه في تتويج الفريق الأهلاوي بلقب بطولة الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

ونجح "الشناوي" في الحفاظ على نظافة شباكه على مدار 23 مباراة من أصل 30 جولة خاضها الأهلي بالدوري، علمًا أنه لم تقام مباراة القمة بالدور الأول بعد انسحاب الزمالك، ولم تستقبل شباك الحارس العملاق سوي 8 أهداف فقط خلال منافسات البطولة حتي الآن.

ونجح محمد الشناوي بعد حفاظ على نظافة شباكه في 23 مباراة في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم زميله السابق شريف إكرامي كأكثر حارس مرمي تحقيقًا لـ"كلين شيت" في موسم واحد من الدوري الممتاز عندما حقق نفس الرقم مع الأهلي خلال موسم 2016/2017، كما يستطيع الشناوي تجاوز هذا الرقم خلال المباريات المتبقية لفريقه بالبطولة.

ماذا قدم محمد الشناوي في مسيرته مع الأهلي؟

بدأ محمد الشناوي مشواره الكروي في مدرسة الكرة بنادي الحامول، بعدها تدرج في فرق الناشئين بالنادي، قبل انضمامه للأهلي عام 2002 ولعب ضمن قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء عدة سنوات ولكنه رحل عن الفريق عام 2009 لعدم تصعيده للفريق الأول بالنادي.

بعد رحيله عن النادي الأهلي تنقل الشناوي بين عدد من الأندية المحلية طلائع الجيش، وحرس الحدود، وبتروجيت وتألق بشكل لافت للأنظار مما دفع مسئولي للقلعة الحمراء للتعاقد معه مجددا لتدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق الأهلاوي في صيف عام 2016.

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خاض محمد الشناوي 128 مباراة خلال مشواره مع النادي الأهلي بمختلف البطولات، حافظ على نظافة شباكه في (75 مباراة)، بينما استقبلت شباكه (75 هدفًا)، حصل على 9 بطاقات صفراء، ولم يتعرض للطرد إطلاقا.

لعب صاحب الـ31 عامًا، 78 مباراة مع الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، حافظ على نظافة شباكه في (51 مباراة)، بينما استقبلت مرماه (37 هدفا)، وحصل على 5 بطاقات صفراء.

أما في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لعب مع الفريق الأحمر 32 مباراة، استقبلت شباكه (24 هدفا)، وحقق (18 كلين شيت)، وحصل على إنذارين.

وشارك الحارس العملاق في 7 مباريات مع الأهلي بكأس مصر، و3 مباريات بكأس السوبر المصري، وحقق (5 كلين شيت)، واستقبلت شباكه 6 أهداف، وحصل على إنذارين فقط.

بينما خاض الشناوي 7 مباريات في البطولة العربية للأندية، استقبلت شباكه (8 أهداف)، وخرج بشباك نظيفة في مباراة وحيدة.

توج محمد الشناوي بعدة بطولات خلال مشواره مع الأهلي، حيث حصد مع الفريق الأحمر لقب بطولة الدوري الممتاز 4 مرات، بينما فاز بكأس السوبر المصري مرتين، وحقق كأس مصر مرة وحيدة.