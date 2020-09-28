رياضة | عاجل.. فيفا ينصف الزمالك على بيراميدز في قضية عمر جابر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:06 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. فيفا ينصف الزمالك على بيراميدز في قضية عمر جابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية نادي الزمالك في رسوم المساهمة التضامنية للاعب السابق عمر جابر من نادي بيراميدز.

وألزمت اللجنة النادي بسداد ٨٥ ألف دولار خلال ٤٥ يومًا من استلام رقم حساب نادي الزمالك وفي حالة عدم السداد خلال هذه المدة يمنع من القيد لمدة ثلاثة فترات قيد.

يذكر أن عمر جابر أحد اللاعبين المميزين في بيراميدز حيث يجيد في الوسط ومركز الظهير الأيمن.