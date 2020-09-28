رياضة | محمد دراغر ينضم لأولمبياكوس اليوناني 4 مواسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:06 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد دراغر ينضم لأولمبياكوس اليوناني 4 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي أولمبياكوس اليوناني مع النجم التونسي محمد دراغر بعقد مدته 4 مواسم حتى عام 2024.

وقدم النادي لاعبه القادم من فريق فرايبورج الألماني اليوم على موقعه الرسمي بشبكة الانترنت بزي الفريق.

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وكان دراغر صاحب الـ24 عامًا وصل أمس السبت إلى أثينا للخضوع للفحوص الطبية قبل توقيعه اليوم عقد انتقاله إلى النادي.

ويلعب دراغر في مركز الظهير الأيمن وكان لعب في الفريق الثاني لفرايبورج الألماني منذ عام 2015 ثم صعد إلى الفريق الأول عام 2017 قبل أن يعيره النادي إلى فريق بادربورن حيث لعب لمدة عامين بين 2018 و2020.

ويحمل دراغر الجنسيتين الألمانية والتونسية.