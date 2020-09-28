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رياضة | جوزيه مورينيو يطرد نجم توتنهام من جنته

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:06 مساءً - انت الان تقراء خبر جوزيه مورينيو يطرد نجم توتنهام من جنته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي في صدام مع ديلي آلي نجم الفريق الذي قضى نصف عمره في قلعة السبيرز.

 

وخرج ديلي آلي من حسابات مورينيو وطالب برجيله بعدما استبعده من لقاء نيوكاسل يونايتد ورفض ضمه لقائمة دكة البدلاء ليدخل ثلاجمة التجميد.

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن مورينيو سيجمد ديلي آلي كما فعل مع إيكر كاسياس في عندما كان مدربا للفريق الملكي، إلى أن أصبح الحارس المخضرم غير أساسيًا ورحل بعدها إلى بورتو البرتغالي قبل الاعتزال مؤخرًا.

 

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