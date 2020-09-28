رياضة | جلسة بين عبدالحفيظ وفايلرعلى هامش مران الأهلي الصباحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:06 مساءً - انت الان تقراء خبر جلسة بين عبدالحفيظ وفايلرعلى هامش مران الأهلي الصباحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على هامش مران الفريق الصباحي اليوم الاثنين.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

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ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقا غدًا الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الترسانة المقبلة.

يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق الترسانة، يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.