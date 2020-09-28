رياضة | كواليس جلسة فايلر وسيد عبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:06 مساءً - انت الان تقراء خبر كواليس جلسة فايلر وسيد عبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على هامش مران الفريق الصباحي اليوم الاثنين.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.
من جانبه، اكتفى علي لطفي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» مع الجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين.
وتعافى حارس مرمي الفريق من فيروس كورونا، حيث تواجد اليوم رفقة زملائه بعدما جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.