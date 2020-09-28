رياضة | شكوك حول مشاركة أجايي والشيخ في لقاء الأهلي والترسانة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:06 مساءً - انت الان تقراء خبر شكوك حول مشاركة أجايي والشيخ في لقاء الأهلي والترسانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري أحمد الشيخ، وجونيور أجايي، لاعبا وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فحصا طبيا غدا الثلاثاء؛ بسبب الشكوى من الإجهاد.

واكتفى اللاعبان بأداء جلسة تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، على هامش المران الصباحي للفريق، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

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وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الثنائي لم يشارك في التدريبات الجماعية؛ بسبب شكوى الشيخ من إجهاد عام، بينما يعاني أجايي من الإجهاد العضلي.

وأوضح عبد الحفيظ أن الثنائي سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران المسائي غدا؛ لتحديد إمكانية لحاقهما بمباراة الترسانة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي بمدينة السلام.