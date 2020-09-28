رياضة | الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:06 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي بدأ رحلته في تسويق الثلاثي الأجنبي المغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو دا كوستا والنيجيري جونيور أجايي.

ويحق لآزارو التوقيع لأي نادي في يناير المقبل ولكن هناك رغبة من جانب الأهلي لتجديد عقده ورفع عقده من 700 ألف دولار إلى مليون دولار وإذا أراد فايلر استكمال عقده سيتم إعارة النجم المغربي.

ويسعى الأهلي لتجديد عقد آزارو وتسويقه خارجيًا وفي حال رحيل فايلر فأنه سيعود إلى صفوف الأهلي.

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ومن المتوقع أن ينضم بدر بانون إلى الأهلي وقد يتم إدخال جونيور أجايي في الصفقة لكن جميع الأمور يجب أن تتم بموافقة النجم النيجيري الذي يحصل على مليون دولار سنويًا ومن الوارد أن يتحمل الأهلي جزء من مستحقاته المالية وذلك من أجل إعارته لمدة موسم إلى صفوف الرجاء المغربي.

ويعد الأهلي قادر على تسويق أجايي خاصة أنه تألق مع الأهلي وسبق له اللعب مع المنتخب النيجيري بعكس جيرالدو الذي سيكون من الصعب تسويقه ويرفض الرحيل في صفقات تبادلية ويبحث عن عرض جيد على حسب رغبته الشخصية.

جدير بالذكر أنه لا يحق للأهلي فسخ العقد من طرف واحد مع أي لاعب أجنبي وفي حال إنهاء التعاقد برغبة مسئولي المارد الأحمر فأنه يتم تسديد عقد اللاعب كاملًا.