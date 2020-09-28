رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره توتنهام، يوم الأحد المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز في اللقاء الماضي على فريق برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء مثير، بينما تعادل توتنهام مع فريق نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد توتنهام في المركز السابع برصيد 4 نقاط.