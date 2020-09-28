شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: لا تذبحوا دفاع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الجماهير والبيضاء بعدم التسرع في الحكم علي دفاع نادي للزمالك لافتًا إلى أن المدافعين تحملوا مجهود شاق في مباراة الجونة.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "الاعتماد علي طارق حامد فقط في وسط الملعب تسبب في ضغط خط الدفاع وتسبب في بعض الأخطاء"، مؤكدًا ثقته في جميع لاعبي فريقه، وخصوصًا المدافعين.