شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: الخطيب أسطورة فعلًا في حاجة واحدة بس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، هو بالفعل «أسطورة»، مضيفًا: «لكن في تقديم البلاغات والشكاوى ضدي».

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي«، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «الخطيب تخصص في كتابة الشكاوى والبيانات ضدي».