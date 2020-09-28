شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يقرر استمرار عمرو عبدالسلام في جهازه المعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البرتغالي جيمي باتشيكو وافق علي استمرار عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى، فيجهازه المعاون.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي« الذي يقدمه احمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «عمرو عبدالسلام مدرب محترم ورفضنا أن نغدر به لأنه مدرب مميز وأدى دور كبير مع الزمالك».